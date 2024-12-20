Шлеменко думает о переходе в иностранный промоушен: «Мне приятно, что я − двигатель российских ММА»
Александр Шлеменко допустил переход в иностранный промоушен.
«Посмотрим, может быть, выступлю в следующем году в каком-нибудь иностранном промоушене. Впрочем, я развиваюсь в России, меня здесь все устраивает. Я люблю свою страну и мне приятно, что я являюсь сейчас двигателем российских ММА», − сказал средневес ММА Александр Шлеменко.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «РБ-Спорт»
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