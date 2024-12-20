Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»

Александр Емельяненко обвинил Александра Шлеменко в лицемерии.

«Знаете, я вам хочу сказать, что Шлеменко не только Федор недоволен, но и я им недоволен. Александр пытался устроить со мной какие-то интернет-перепалки, но я его быстро съел. И он мне перезвонил и извинился, сказал, давай больше не буду так поступать.

Он сильно возомнивший о себе, сильно правильный. Шлеменко не смотрит на себя. Если он хочет увидеть самого грешного, самого недостойного, неправильного человека, с пороками, грехами — пусть подойдет к зеркалу, там он его и увидит.

Он выбрал позицию праведника, надел маску и ходит. Пусть на себя посмотрит сначала, успокоится и остановится.

Шлеменко, прежде чем что-то сделать, посмотрит, какая его выгода, что он будет с этого иметь и к чему его это приведет. Вот тебе и Шлеменко.

Сказать — это одно, а знать, что на самом деле происходит — это абсолютно другое, две разные вещи. Если мне не верите, найдите кого-то из окружения Шлеменко и задайте ему вопросы по телефону.

100% есть люди, которые вам расскажут… просто попросят, чтобы вы не называли их имен. И все! Все расскажут вам про вашего праведника Шлеменко», − сказал тяжеловес ММА Александр Емельяненко .

Соперником Александра Емельяненко станет Алексей Гончаров

Шлеменко думает о переходе в иностранный промоушен: «Мне приятно, что я двигатель российских ММА»