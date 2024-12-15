Александр Шлеменко: «Удивляет, как один судья мог увидеть победу Токова»
Александр Шлеменко удивлен вердиктом судей в поединке с Анатолием Токовым.
«Сейчас посмотрел поединок. Удивляет то, как один судья мог увидеть победу Токова. Спасибо, что меня поддерживаете. Это было весело, круто и так, как должно было пройти. Победа за нами», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.
Напомним, Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21.
Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым
Александр Шлеменко обратился к Емельяненко: «Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Александра Шлеменко
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем