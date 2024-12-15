Александр Шлеменко: «Удивляет, как один судья мог увидеть победу Токова»

Александр Шлеменко удивлен вердиктом судей в поединке с Анатолием Токовым.

«Сейчас посмотрел поединок. Удивляет то, как один судья мог увидеть победу Токова. Спасибо, что меня поддерживаете. Это было весело, круто и так, как должно было пройти. Победа за нами», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко .

Напомним, Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21.

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