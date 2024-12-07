Бивол – о дате реванша с Бетербиевым: «Она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя»

Бивол сказал, что дата реванша с Бетербиевым была известна уже давно.

«Приятно, что будет реванш. Я в принципе этого и ожидал. Дата устраивает, она была объявлена уже на следующий день после нашего первого боя, когда во время нашей встречи Турки Аль эш-Шейх объяснил, почему такие сроки. Так что мы знали дату.

Да, не так много времени на подготовку, как хотелось бы. Но мы в равных условиях, и все это время я был с мыслью, что 22 февраля надо боксировать», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Бивол и Бетербиев проведут матч-реванш в феврале. У боксеров равные шансы на победу, считают букмекеры

Артур Бетербиев: «Времени немного, но этого хватит для подготовки к реваншу с Биволом»