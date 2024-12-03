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Бивол и Бетербиев проведут матч-реванш в феврале. У боксеров равные шансы на победу, считают букмекеры

Матч-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Букмекер БЕТСИТИ дает равные шансы на победу обоих боксеров – по 2.00.

Первый поединок между Бетербиевым и Биволом за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе закончился победой Бетербиева решением большинства судей.

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«Крылья» обыграли «Зенит» впервые за 9 лет. Вероятность сенсации – всего 2,5%

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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