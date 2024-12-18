Ислам Махачев: «Я должен финишировать Царукяна»
Ислам Махачев высказался о втором бое с Арманом Царукяном.
«Это точно был не самый тяжелый бой. Пять раундов с Волкановски были сумасшедшими, у меня пульс иногда был выше 200 в минуту. Возможно, я недооценил Армана в первый раз, никто его не знал, я не видел его боев.
Я должен закрыть этот вопрос, финишировать его», – сказал Ислам Махачев.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится UFC 311, в главном бою пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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