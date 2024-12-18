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Ислам Махачев: «Я должен финишировать Царукяна»

Ислам Махачев высказался о втором бое с Арманом Царукяном.

«Это точно был не самый тяжелый бой. Пять раундов с Волкановски были сумасшедшими, у меня пульс иногда был выше 200 в минуту. Возможно, я недооценил Армана в первый раз, никто его не знал, я не видел его боев.

Я должен закрыть этот вопрос, финишировать его», – сказал Ислам Махачев.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится UFC 311, в главном бою пройдет бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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logoАрман Царукян
logoUFC
logoАлександр Волкановски
Махачев - Царукян
UFC 311
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