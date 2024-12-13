Царукян потренировался с Мартинсом, который нокаутировал Махачева в 2015-м: «Лев встретил льва»
Арман Царукян потренировался с Адриано Мартинсом.
«Лев встретил льва», − подписал сториз в соцсетях экс-боец UFC Адриано Мартинс, в 2015 году нанесший Исламу Махачеву первое и единственное поражение в карьере.
19 января Арман Царукян подерется с Махачевым за титул UFC в легком весе.
Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2
Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Адриано Мартинса
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