Царукян потренировался с Мартинсом, который нокаутировал Махачева в 2015-м: «Лев встретил льва»

Арман Царукян потренировался с Адриано Мартинсом.

«Лев встретил льва», − подписал сториз в соцсетях экс-боец UFC Адриано Мартинс, в 2015 году нанесший Исламу Махачеву первое и единственное поражение в карьере.

19 января Арман Царукян подерется с Махачевым за титул UFC в легком весе.

Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2

Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»