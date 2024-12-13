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Царукян потренировался с Мартинсом, который нокаутировал Махачева в 2015-м: «Лев встретил льва»

Арман Царукян потренировался с Адриано Мартинсом.

«Лев встретил льва», − подписал сториз в соцсетях экс-боец UFC Адриано Мартинс, в 2015 году нанесший Исламу Махачеву первое и единственное поражение в карьере.

19 января Арман Царукян подерется с Махачевым за титул UFC в легком весе.

Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2

Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Адриано Мартинса
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Махачев - Царукян
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легкий вес (MMA)
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