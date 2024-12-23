Уиттакер думает над переходом в полутяжелый вес: «Я гораздо крупнее, чем думают люди»

Роберт Уиттакер хочет подняться в полутяжелый дивизион UFC.

«Я бы не опустился в полусредний вес. Не могу опуститься.

Но все еще раздумываю на идеей подняться в полутяжи. Я крупный чувак. Гораздо больше, чем люди думают», – признался боец UFC Роберт Уиттакер .

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