2

Уиттакер думает над переходом в полутяжелый вес: «Я гораздо крупнее, чем думают люди»

Роберт Уиттакер хочет подняться в полутяжелый дивизион UFC.

«Я бы не опустился в полусредний вес. Не могу опуститься.

Но все еще раздумываю на идеей подняться в полутяжи. Я крупный чувак. Гораздо больше, чем люди думают», – признался боец UFC Роберт Уиттакер.

Роберт Уиттакер: «Хамзат повалит Дю Плесси и Стрикленда. Не знаю, как остановить его тейкдаун»

Роберт Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
logoUFC
logoРоберт Уиттакер
logoMMA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уиттакер − о болевом приеме Чимаева: «Фэйс-кранк был идеальным, он разместил его прямо между подбородком и губой»
328 ноября, 14:52
Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»
628 ноября, 13:09
Уиттакер – о сломанной челюсти в бою с Чимаевым: «Мои зубы всегда были ужасными, я не мог откусить яблоко с 19 лет»
427 ноября, 07:16
Рекомендуем
Главные новости
Рой Джонс может подраться с Джейком Полом весной
6 минут назад
Усик – о любимой еде на Рождество: «Кутья. Еще колбаски и варенички. Ммм...»
5сегодня, 06:40
Нганну сфотографировался со Стэйтемом: «Защитник. Перевозчик»
18вчера, 18:02Фото
Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»
3вчера, 17:51
Лебедев – о поединке Усика и Фьюри: «Удивляюсь, что не было именно драки. Почему никто не выбрал эту тактику?»
10вчера, 16:47
Емельяненко – о долге Джигану в 20 тысяч рублей: «Ничего я ему не задолжал. Клоун. По зубам тебе! Петух»
13вчера, 15:48
Турки Аль эш-Шейх хочет реванш Дюбуа и Усика: «Если Даниэль победит Паркера, то хочу снова увидеть этот бой. И, может быть, Фьюри против Джошуа»
12вчера, 15:18
Александр Емельяненко продолжит реабилитацию в Ингушетии: «Теперь я еще и работник центра»
вчера, 13:40
Усик – о жалобе Уоррена на вердикт судей: «Дядя Фрэнк, думаю, слепой»
вчера, 13:25
Усик – о планах после победы над Фьюри: «Хочу вернуться домой и выключить телефон. Отдохнуть, не думая о боксе»
5вчера, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем