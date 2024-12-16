Хавьер Мендес: «У Топурии лучший бокс в UFC. Он может нанести ущер, если наберет вес. Но сейчас его бой с Махачевым мне не интересен»

Хавьер Мендес не заинтересован в поединке Махачева с Топурией.

«Это здорово, что Топурия мотивирован. Он чемпион и доказал это. Сейчас он набрал вес. Его тренер сказал, что он весит 85 кг. Не думаю, что Ислам когда-либо был таким тяжелым. Махачев , когда начинает тренировочный лагерь, весит примерно 81 кг.

Илия – отличный боец. У него лучшие боксерские навыки в UFC. Он может нанести большой ущерб, если наберет вес, но я не знаю, что будет дальше. Сейчас я вообще не заинтересован в этом поединке. Мне интересен бой Ислама и Армана Царукяна . Потом, кто знает, может быть, титул в полусреднем весе будет доступен», – заявил тренер Хавьер Мендес .

Хавьер Мендес: «Махачев, скорее всего, уйдет из спорта до 35 лет. Как это сделал Хабиб»

Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»