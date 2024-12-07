Махачев – о потенциальном бое с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс»
Ислам Махачев заявил, что хочет завоевать второй пояс UFC.
«Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс [в полусреднем весе]... Я не хочу давать [Илие Топурии] шанс», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев на пресс-конференции, посвященной UFC 311.
В ночь на 19 января Махачев проведет титульный бой против Армана Царукяна.
Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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