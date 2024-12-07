Махачев – о потенциальном бое с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс»

Ислам Махачев заявил, что хочет завоевать второй пояс UFC.

«Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс [в полусреднем весе]... Я не хочу давать [Илие Топурии ] шанс», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев на пресс-конференции, посвященной UFC 311.

В ночь на 19 января Махачев проведет титульный бой против Армана Царукяна.

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые