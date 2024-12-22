Александр Емельяненко продолжит реабилитацию в Ингушетии: «Теперь я еще и работник центра»
Александр Емельяненко продолжит реабилитацию в Ингушетии.
«Я буду и дальше находиться в центре. Теперь я еще и его работник», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.
Напомним, вчера Емельяненко победил в MMA-поединке Алексея Гончарова.
Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии с лета-2023.
Александр Емельяненко: «Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером»
Александр Емельяненко отказался комментировать приговор брату Ивану
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем