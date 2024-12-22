Александр Емельяненко продолжит реабилитацию в Ингушетии: «Теперь я еще и работник центра»

Александр Емельяненко продолжит реабилитацию в Ингушетии.

«Я буду и дальше находиться в центре. Теперь я еще и его работник», – заявил боец MMA Александр Емельяненко .

Напомним, вчера Емельяненко победил в MMA-поединке Алексея Гончарова.

Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии с лета-2023.

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