Чахкиев не хочет драться с Александром Емельяненко: «Желаю ему всего наилучшего»
Рахим Чахкиев отказался от поединка с Александром Емельяненко.
«Я не буду проводить бой с Александром. Мы пообщались, подружились, я желаю ему всего наилучшего», – заявил боксер Рахим Чахкиев.
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд в поединке на NFL 2 в Ингушетии
Александр Емельяненко: «Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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