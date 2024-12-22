Чахкиев не хочет драться с Александром Емельяненко: «Желаю ему всего наилучшего»

Рахим Чахкиев отказался от поединка с Александром Емельяненко.

«Я не буду проводить бой с Александром. Мы пообщались, подружились, я желаю ему всего наилучшего», – заявил боксер Рахим Чахкиев .

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