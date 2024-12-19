Александр Емельяненко отказался комментировать приговор брату Ивану

Александр Емельяненко не стал высказываться об обвинительном приговоре брату Ивану.

«Могу ли прокомментировать приговор? Нет, не могу», − сказал боец ММА Александр Емельяненко .

Напомним, что Иван Емельяненко приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за причинение тяжкого вреда здоровью в результате уличной драки.

Экс-менеджер − о приговоре Ивану Емельяненко: «Никогда не видел с его стороны агрессии или злобы»