Александр Емельяненко отказался комментировать приговор брату Ивану
Александр Емельяненко не стал высказываться об обвинительном приговоре брату Ивану.
«Могу ли прокомментировать приговор? Нет, не могу», − сказал боец ММА Александр Емельяненко.
Напомним, что Иван Емельяненко приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за причинение тяжкого вреда здоровью в результате уличной драки.
Экс-менеджер − о приговоре Ивану Емельяненко: «Никогда не видел с его стороны агрессии или злобы»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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