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Александр Емельяненко: «Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером»

Александр Емельяненко считает, что спортсменом быть сложно.

«Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером. Необходимо во всем себя ограничивать, постоянно находиться в тренировочном процессе. Заболела у тебя рука или нога, а бой уже через неделю. И ты не можешь сказать, чтобы тебя заменили. Ты должен идти и драться с травмой или температурой.

Я сам дрался на турнирах в любом состоянии. Нужно ограничивать себя от всего в этой жизни. Ты должен быть на тренировках, вне зависимости от настроения или состояния. Вес гоняют ребята, чтобы влезть в лимит категории», – уверен боец MMA Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»

Соперником Александра Емельяненко станет Алексей Гончаров

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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