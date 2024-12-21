Александр Емельяненко: «Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером»
Александр Емельяненко считает, что спортсменом быть сложно.
«Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером. Необходимо во всем себя ограничивать, постоянно находиться в тренировочном процессе. Заболела у тебя рука или нога, а бой уже через неделю. И ты не можешь сказать, чтобы тебя заменили. Ты должен идти и драться с травмой или температурой.
Я сам дрался на турнирах в любом состоянии. Нужно ограничивать себя от всего в этой жизни. Ты должен быть на тренировках, вне зависимости от настроения или состояния. Вес гоняют ребята, чтобы влезть в лимит категории», – уверен боец MMA Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем