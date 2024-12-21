Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд в поединке на NFL 2 в Ингушетии

Александр Емельяненко победил нокаутом впервые за полтора года.

Емельяненко победил Алексея Гончарова на турнире NFL 2 в Ингушетии.

Поединок по правилам MMA закончился на 36 секунде первого раунда.

Для Александра этот бой стал первым с мая прошлого года, когда он отправился в Ингушетию на лечение от алкогольной зависимости.

Александр Емельяненко: «Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером»

Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»