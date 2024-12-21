Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд в поединке на NFL 2 в Ингушетии
Александр Емельяненко победил нокаутом впервые за полтора года.
Емельяненко победил Алексея Гончарова на турнире NFL 2 в Ингушетии.
Поединок по правилам MMA закончился на 36 секунде первого раунда.
Для Александра этот бой стал первым с мая прошлого года, когда он отправился в Ингушетию на лечение от алкогольной зависимости.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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