Ивана Емельяненко приговорили к году и шести месяцам лишения свободы
Бойца Ивана Емельяненко приговорили к лишения свободы.
Брата Федора и Александра Емельяненко будет отбывать наказание один год и шесть месяцев.
36-летний Иван Емельяненко обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в результате уличного конфликта, было возбуждено уголовное дело.
Александр Емельяненко: «Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен сам нести ответственность»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
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