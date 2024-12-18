Ивана Емельяненко приговорили к году и шести месяцам лишения свободы

Бойца Ивана Емельяненко приговорили к лишения свободы.

Брата Федора и Александра Емельяненко будет отбывать наказание один год и шесть месяцев.

36-летний Иван Емельяненко обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в результате уличного конфликта, было возбуждено уголовное дело.

Александр Емельяненко: «Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен сам нести ответственность»