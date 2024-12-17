Хабиб призвал Порье завершить карьеру: «Дастин, я и Фергюсон − старая школа. Брат, хватит драться»

Хабиб Нурмагомедов призвал Дастина Порье завершить карьеру.

«Думаю, Порье может победить Чарльза Оливейру. И тогда ему нужно покончить с боями, с него достаточно.

Джастин Гейджи, Хабиб, Дастин Порье , Тони Фергюсон − это старая школа. Брат, хватит драться. Нужно признать очевидное», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов , завершивший карьеру в 2020 году.

Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»