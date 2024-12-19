Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18-0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»
Хабиб Нурмагомедов не считает подарком титульный шанс для брата Умара.
«Что касается «подарка» для Умара. Его рекорд 18-0, у него шесть побед в UFC, а последнем бою он провел пятираундовый мейн-ивент с очень тяжелым соперником в лице Кори Сэндхагена.
Думаю, Умар заслужил титульник. Не знаю, почему Мераб нервничает. Умар здесь не потому, что он мой кузен. Он здесь, потому что у него 18-0 и 6-0 в UFC.
Умар создает собственное наследие. И он покажет это 19 января. Он покажет, почему Мераб нервничает», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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