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Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18-0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»

Хабиб Нурмагомедов не считает подарком титульный шанс для брата Умара.

«Что касается «подарка» для Умара. Его рекорд 18-0, у него шесть побед в UFC, а последнем бою он провел пятираундовый мейн-ивент с очень тяжелым соперником в лице Кори Сэндхагена.

Думаю, Умар заслужил титульник. Не знаю, почему Мераб нервничает. Умар здесь не потому, что он мой кузен. Он здесь, потому что у него 18-0 и 6-0 в UFC.

Умар создает собственное наследие. И он покажет это 19 января. Он покажет, почему Мераб нервничает», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»

Хабиб провел тренировку с Умаром в Лас-Вегасе: «Мы здесь для работы»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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