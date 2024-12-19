Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»

Хабиб Нурмагомедов высказался о поведении Мераба Двалишвили.

«Это его проблема, проблема Мераба. Думаю, что он вел себя хорошо, когда только начал карьеру.

Но теперь он стал чемпионом, и он не может с этим справиться − жизнь изменилась. До и после чемпионства − это две разные жизни. Это нужно принять», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в ночь на 19 января состоится титульный бой в легчайшем весе UFC между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым .

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