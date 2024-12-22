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Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш, Усик согласился

Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш после боя украинца с Фьюри.

«Давай сделаем это», – сказал Даниэль Дюбуа Александру Усику.

Усик согласился провести реванш. В первом бою в 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Усик снова разобрал Фьюри. Непобежденный

Александр Усик выиграл 23-й бой подряд. Он не проигрывает с 2013 года

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sports
logoбокс
Усик – Фьюри
logoДаниэль Дюбуа
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
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