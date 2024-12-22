Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш, Усик согласился
Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш после боя украинца с Фьюри.
«Давай сделаем это», – сказал Даниэль Дюбуа Александру Усику.
Усик согласился провести реванш. В первом бою в 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sports
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