Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года
Усик и Фьюри показали форму за месяц до боя
Что важно знать перед реваншем Усика и Фьюри?
Всем привет! 21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Удивительно, как долго мы ждали первого боя и как быстро получим второй.
Важно, что теперь боксеры подерутся только за три пояса – WBA, WBC и IBO, потому что в июне Усик освободил титул IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа. Если Усик снова победит, то может провести бой за абсолютное чемпионство уже с Дюбуа.
Пока Усик снимался в кино с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, Фьюри напился в баре спустя пару недель после боя и выполз оттуда на коленях. Но уже скоро вернулся в зал и вызвал Усика на реванш:
«Мне придется нокаутировать его, потому что я не выиграю решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой – уже сложная задача. Не говоря уже сделать это досрочно. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре».
Основной кард турнира в Эр-Рияде:
• Александр Усик – Тайсон Фьюри
• Исраил Мадримов – Сергей Богачук
• Деннис Макканн – Питер Макгрейл
• Джонни Фишер – Дэйв Аллен