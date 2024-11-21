Всем привет ! 21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Удивительно, как долго мы ждали первого боя и как быстро получим второй.

Важно, что теперь боксеры подерутся только за три пояса – WBA, WBC и IBO, потому что в июне Усик освободил титул IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа. Если Усик снова победит, то может провести бой за абсолютное чемпионство уже с Дюбуа.

Пока Усик снимался в кино с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, Фьюри напился в баре спустя пару недель после боя и выполз оттуда на коленях. Но уже скоро вернулся в зал и вызвал Усика на реванш:

«Мне придется нокаутировать его, потому что я не выиграю решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой – уже сложная задача. Не говоря уже сделать это досрочно. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре».

Основной кард турнира в Эр-Рияде :

• Александр Усик – Тайсон Фьюри

• Исраил Мадримов – Сергей Богачук

• Деннис Макканн – Питер Макгрейл

• Джонни Фишер – Дэйв Аллен