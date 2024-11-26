💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?

Считаем.

21 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри . В этот раз боксеры-тяжеловесы подерутся за три пояса – WBA, WBC и IBO. В июне Усик освободил титул IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа.

Денег снова будет много.

За первый бой Фьюри заплатили рекордную сумму, хотя из-за него все дважды переносилось

В мае Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе – первым с 1999 года, когда Леннокс Льюис выиграл у Эвандера Холифилда. По информации The Independent, за бой Усик и Фьюри получили максимальные гонорары в карьере. Общие цифры – $150 млн.

Усик подходил к поединку как чемпион, но получил значительно меньше, чем Фьюри. Гонорары распределялись 70 на 30 в пользу Фьюри: $105 млн против $45 млн. Размер выплат гарантировался − результат и количество продаж платных трансляций на него не повлиял.

Даже переносы, которые случились из-за Фьюри, не сказались на распределении гонораров. Поединок планировался еще в 2023 году, но дважды переносился: сначала Фьюри дрался с Фрэнсисом Нганну, а затем получил рассечение во время спарринга.

Из-за нежелания драться в декабре-2023 Фьюри грозил иск от руководства Саудовской Аравии. Саудовцы даже предупреждали боксеров о штрафных санкциях в случае отказа от участия в поединке 18 мая – хотели оштрафовать на $10 млн.

Теперь все наоборот – у Усика рекордный гонорар за карьеру и более выгодные условия

По информации The Sportster, общий гонорар боксеров составит $190 млн. Сумма распределится 60 на 40 в пользу Усика. Получается, что он получит около $114 млн, а Фьюри – около $76 млн. Речь о гарантированных гонорарах, не зависящих от результатов продаж платных трансляций.

Забавно, что перед первым боем глава Top Rank Боб Арум, сотрудничающий с Фьюри, говорил, что для его клиента даже $100 млн – маленькая сумма: «Если бы вы сказали ему, что за поединок он заработает всего $100 млн, он бы сильно разозлился. Тайсон верит, что получит намного больше».

На новое распределение гонорара все же могли повлиять переносы первого боя, случившиеся по вине Фьюри. Если верить фанатским теориям, организаторы могут диктовать Усику условия (к примеру, удобные судьи для Фьюри). Логично, что саудовцы заинтересованы в трилогии, поэтому им нужна победа Фьюри в реванше.

Сам Усик информацию о распределении не подтвердил, указав, что детали контракта вообще не разглашаются: «Будет ли распределение гонораров в реванше в мою пользу? Не факт. В первом контракте, который мы подписывали, есть пункт о реванше. Финансовые условия реванша прописывались.

$90 млн мне, $60 млн – Фьюри? Было бы круто, если бы так и было. У каждого из нас личный контракт с Саудовской Аравией. Его нельзя разглашать. Цифры вообще не разглашаются».

А Фьюри рассказывал, сколько у него денег на счету после первого боя с Усиком: «$250 млн в банке. В чем моя цель? Это не пояс. Это не наследие. Заработать как можно больше денег. Чтобы это сделать, мне нужно драться как можно чаще, пока колеса не отвалятся и мне не исполнится 50 лет. Буду ходить по улице как калека с палкой».

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года

Фото: Gettyimages.ru /Andrew Redington, Richard Pelham; East News /AP Photo/Francisco Seco