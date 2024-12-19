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NFL пригласила Федора на бой Александра Емельяненко: «Мы сможем вернуть их былые добрые отношения»

Федора Емельяненко пригласили на бой брата Александра в Ингушетии.

«Мы приглашаем Федора Емельяненко на наш турнир и на поединок Александра. Я уверен, что мы − те люди, которые смогли бы вновь объединить семью, вернуть их былые добрые отношения.

Сейчас то время, когда люди должны быть добрее друг к другу, когда необходимо сплочение и дружба. Мы также направим Федору наше приглашение в личном формате», − сказал руководитель лиги NFL Гилани Калиматов.

Напомним, что 21 декабря Александр Емельяненко подерется под эгидой NFL, соперник тяжеловеса еще не назван.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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