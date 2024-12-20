Соперником Александра Емельяненко станет Алексей Гончаров

Александр Емельяненко подерется с Алексеем Гончаровым.

21 декабря в Ингушетии состоится турнир NFL, в рамках которого состоится поединок в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Алексеем Гончаровым.

Гончаров − 33-летний тяжеловес с рекордом 4-4. Алексей дрался под эгидой Hardcore MMA и Tula MMA Federation.

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