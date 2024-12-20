Соперником Александра Емельяненко станет Алексей Гончаров
Александр Емельяненко подерется с Алексеем Гончаровым.
21 декабря в Ингушетии состоится турнир NFL, в рамках которого состоится поединок в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Алексеем Гончаровым.
Гончаров − 33-летний тяжеловес с рекордом 4-4. Алексей дрался под эгидой Hardcore MMA и Tula MMA Federation.
NFL пригласила Федора на бой Александра Емельяненко: «Мы сможем вернуть их былые добрые отношения»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем