Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Он в любом состоянии опасен для простого человека»

Теги Александр Емельяненко MMA Александр Шлеменко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко считает, что Александр Емельяненко опасен в любой форме.

«В каком бы состоянии Александр Емельяненко не был, он все равно опасен для простого человека. Понятно, что блогер все равно будет готовиться. Он же должен хоть что-то показать», – заявил экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

26 мая в Москве пройдет поединок между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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1 комментарий

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Andreir888
А вот я бы так сказал, даже не имея в виду бойцовский ринг!
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+2
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