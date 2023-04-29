Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Он в любом состоянии опасен для простого человека»

Александр Шлеменко считает, что Александр Емельяненко опасен в любой форме.

«В каком бы состоянии Александр Емельяненко не был, он все равно опасен для простого человека. Понятно, что блогер все равно будет готовиться. Он же должен хоть что-то показать», – заявил экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

26 мая в Москве пройдет поединок между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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