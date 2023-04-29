Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Он в любом состоянии опасен для простого человека»
Александр Шлеменко считает, что Александр Емельяненко опасен в любой форме.
«В каком бы состоянии Александр Емельяненко не был, он все равно опасен для простого человека. Понятно, что блогер все равно будет готовиться. Он же должен хоть что-то показать», – заявил экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.
26 мая в Москве пройдет поединок между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Александр Шлеменко – о хейте: «Мне плевать. Все думают, что я борзый, но я просто уверенно говорю»
Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым»
1 комментарий