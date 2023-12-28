Александр Емельяненко назвал топ-3 российских бойца года: «С первым местом все очевидно – Махачев. Второй – Вартанян. Вы не поверите, но третий – Шлеменко»

Александр Емельяненко назвал топ-3 российских бойца 2023 года.

«Мой топ российских бойцов в 2023 году.

С первым местом все очевидно, и тут даже думать не надо – Ислам Махачев. Просто откройте рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

На вторую строчку поставлю Эдуарда Вартаняна. Он перезагрузил карьеру, выиграл Гран‑при в очень конкурентном весе лиги АСА. Предпринял попытки движения в сторону своей мечты.

Ну и на третье место поставлю, вы не поверите, Александра Шлеменко. Поздно его все списали. А в реванше Шлеменко показал, что может быть в отличной форме, когда занимается собой и своей карьерой, а не всем на свете», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

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