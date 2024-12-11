Мераб Двалишвили: «Умар получит пощечину после боя. Даже если мне придется полететь в Дагестан»
Мераб Двалишвили высказался о конфликте с Умаром Нурмагомедовым.
«Умар получит пощечину после боя. Даже если придется сесть в тюрьму. Если ты проявляешь ко мне неуважение, я ударю тебя по лицу. Если он не извинится, то настоящая драка начнется после боя. Даже если ради этого мне придется поехать в Дагестан.
Я люблю Дагестан, у меня там много друзей. Но Умар ошибся насчет меня и должен за это заплатить. Я люблю дагестанский народ, по-прежнему уважаю команду Хабиба, Ислама и остальных. У меня проблемы только с Умаром», – сказал боец UFC Мераб Двалишвили.
Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом на UFC 311 в ночь на 19 января.
Мераб подрался с фанатом – и обвинил Умара в провокации. Сошел с ума или заговор?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
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