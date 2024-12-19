Порье − о следующем бое: «Я с UFC близок к тому, чтобы это произошло»
Дастин Порье заявил, что скоро может анонсировать следующий бой.
«Следующий бой? Я с UFC близок к тому, чтобы это произошло. Надеюсь, скоро у меня будут новости для вас, ребята», − сказал легковес UFC Дастин Порье.
В последний раз Порье дрался в июне-2024, проиграв Исламу Махачеву в бою за титул UFC.
Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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