Порье − о следующем бое: «Я с UFC близок к тому, чтобы это произошло»

Дастин Порье заявил, что скоро может анонсировать следующий бой.

«Следующий бой? Я с UFC близок к тому, чтобы это произошло. Надеюсь, скоро у меня будут новости для вас, ребята», − сказал легковес UFC Дастин Порье .

В последний раз Порье дрался в июне-2024, проиграв Исламу Махачеву в бою за титул UFC.

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