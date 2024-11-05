Порье – о предложении подраться с Холлоуэем: «Последний танец»
Дастин Порье отреагировал на идею устроить бой с Максом Холлоуэем.
«Последний танец», – ответил легковес UFC Дастин Порье в ответ на предложение подписчика организовать бой между Порье и Максом Холлоуэем.
Порье дважды дрался с Холлоэуем, победив болевым приемом и единогласным решением судей.
Порье хочет драться с Топурией: «Он отличный боксер. Давайте что-нибудь устроим»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
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