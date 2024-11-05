Порье – о предложении подраться с Холлоуэем: «Последний танец»

Дастин Порье отреагировал на идею устроить бой с Максом Холлоуэем.

«Последний танец», – ответил легковес UFC Дастин Порье в ответ на предложение подписчика организовать бой между Порье и Максом Холлоуэем .

Порье дважды дрался с Холлоэуем, победив болевым приемом и единогласным решением судей.

Порье хочет драться с Топурией: «Он отличный боксер. Давайте что-нибудь устроим»

Дастин Порье: «Хочу Холлоуэя или Топурию»