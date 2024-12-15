Уайт – о прощальном бое Порье: «Мы в середине переговоров»
Дана Уайт рассказал, что ведет переговоры по прощальному бою Дастина Порье.
«Мы находимся в середине переговоров», – сказал Дана Уайт.
В последнем бою в июне-2024 Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде.
Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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