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Уайт – о прощальном бое Порье: «Мы в середине переговоров»

Дана Уайт рассказал, что ведет переговоры по прощальному бою Дастина Порье.

«Мы находимся в середине переговоров», – сказал Дана Уайт.

В последнем бою в июне-2024 Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде.

Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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