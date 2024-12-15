Уайт – о прощальном бое Порье: «Мы в середине переговоров»

Дана Уайт рассказал, что ведет переговоры по прощальному бою Дастина Порье.

«Мы находимся в середине переговоров», – сказал Дана Уайт .

В последнем бою в июне-2024 Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом в пятом раунде.

Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»