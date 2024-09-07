Порье заявил, что следующий бой станет последним в его карьере: «Живи или умри в этот день»
Дастин Порье заявил, что завершит карьеру бойца после следующего боя
«Хотите увидеть меня еще раз? Обязательно. Снова в бой, в хорошую последнюю зарубу, которая у меня когда-либо будет.
Живи или умри в этот день. Живи или умри», − написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье, становившийся временным чемпионом организации. Также Дастин трижды дрался за неоспоримый титул, но все три раза проиграл удушающими приемами.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
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