Порье заявил, что следующий бой станет последним в его карьере: «Живи или умри в этот день»

Дастин Порье заявил, что завершит карьеру бойца после следующего боя

«Хотите увидеть меня еще раз? Обязательно. Снова в бой, в хорошую последнюю зарубу, которая у меня когда-либо будет.

Живи или умри в этот день. Живи или умри», − написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье, становившийся временным чемпионом организации. Также Дастин трижды дрался за неоспоримый титул, но все три раза проиграл удушающими приемами.

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