Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»

Дастин Порье намекнул на анонс последнего боя в UFC.

«У меня есть кое-что для вас, держитесь. Я иду. Последний танец, обещаю. Будет кровь. Скоро увидимся», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье .

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