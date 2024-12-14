Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»
Дастин Порье намекнул на анонс последнего боя в UFC.
«У меня есть кое-что для вас, держитесь. Я иду. Последний танец, обещаю. Будет кровь. Скоро увидимся», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Порье – о конфликте Диаза с командой Махачева: «Верните Нейта и дайте мне его разбить»
Порье – о предложении подраться с Холлоуэем: «Последний танец»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
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