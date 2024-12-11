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Джамал Хилл: «Для меня боец года – Илия Топурия»

Джамал Хилл назвал лучшего бойца года.

«Для меня боец года – Илия Топурия. За то, что он смог сделать против Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя», – сказал боец UFC в тяжелом весе Джамал Хилл.

Топурия стал чемпионом UFC в феврале-2024, нокаутировав Алекса Волкановски. В октябре Илия защитил титул, нокаутировав Макса Холлоуэя.

Хилл − о стычке с Перейрой в UFC PI: «Я подошел спросить его, зачем нам общаться через соцсети?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
logoUFC
logoАлександр Волкановски
logoИлия Топурия
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
logoДжамал Хилл
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