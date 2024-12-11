Джамал Хилл: «Для меня боец года – Илия Топурия»
Джамал Хилл назвал лучшего бойца года.
«Для меня боец года – Илия Топурия. За то, что он смог сделать против Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя», – сказал боец UFC в тяжелом весе Джамал Хилл.
Топурия стал чемпионом UFC в феврале-2024, нокаутировав Алекса Волкановски. В октябре Илия защитил титул, нокаутировав Макса Холлоуэя.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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