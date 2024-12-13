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Евлоев вызвал Волкановски: «Готов в любое время и любом месте»

Мовсар Евлоев вызвал Алекса Волкановски на бой.

«Алекс Волкановски, давай сделаем это. Готов в любое время и любом месте», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.

Евлоев призвал дать ему бой в феврале-2025: «Дана и UFC, не время отдыхать»

Обновленные рейтинги UFC: Евлоев − четвертый в полулегком весе, Рахмонов − второй в полусреднем

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
полулегкий вес
logoМовсар Евлоев
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logoАлександр Волкановски
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