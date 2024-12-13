Евлоев вызвал Волкановски: «Готов в любое время и любом месте»

Мовсар Евлоев вызвал Алекса Волкановски на бой.

«Алекс Волкановски , давай сделаем это. Готов в любое время и любом месте», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.

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