Евлоев готов драться с нерейтинговым соперником: «Мне нужен бой как можно скорее»

Мовсар Евлоев готов принять бой с бойцом вне рейтинга UFC.

«Если мне не дадут титульник, то я не собираюсь сидеть и ждать его. Мне нужен бой как можно скорее. Даже если этого парня нет в рейтинге.

Боя с Алджо я ждал почти год, потратил много времени без дела. Мне нужно больше боев. Рейтинги ничего не значат, когда ты хочешь быть чемпионом», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

В декабре-2024 Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей.

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