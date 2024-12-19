Евлоев готов драться с нерейтинговым соперником: «Мне нужен бой как можно скорее»
Мовсар Евлоев готов принять бой с бойцом вне рейтинга UFC.
«Если мне не дадут титульник, то я не собираюсь сидеть и ждать его. Мне нужен бой как можно скорее. Даже если этого парня нет в рейтинге.
Боя с Алджо я ждал почти год, потратил много времени без дела. Мне нужно больше боев. Рейтинги ничего не значат, когда ты хочешь быть чемпионом», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
В декабре-2024 Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TMZ Sports
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