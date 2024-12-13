Тренер Топурии − о переходе в легкий вес: «Илия весит между боями 85 кг, он ненавидит сгонку до 66 кг. Он уйдет в другой дивизион и освободит пояс»

Тренер Илии Топурии назвал причину перехода в легкий вес.

«Если быть честным, то Илия ненавидит сгонку. Мне кажется, иногда он набирает до 85 килограммов между боями, а гонять нужно до 66 кг. Мы сбрасываем очень много веса.

Он делал это много раз, с каждым разом это все труднее. Он больше не хочет делать этого, поэтому и переходит в другую категорию.

Сначала Илия дрался в категории до 61 кг, он был молод. Но тело меняется: в 20 лет оно одно, в 25 − другое, а в 30 − третье. Мышц становится больше, вес труднее сбросить.

Полагаю, если он сменит дивизион, пояс в полулегком весе останется вакантным. Не знаю, что будет, если он не захочет его больше защищать», − сказал тренер чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии Хорхе Климент.

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