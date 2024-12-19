Евлоев хочет драться до Рамадана: «Я в порядке, чувствую себя отлично»

Мовсар Евлоев хочет подраться до февраля-2025.

«Я в порядке, чувствую себя потрясающе. Все еще жду новостей о следующем бое, но их пока нет.

Пока ничего нет, но на следующей неделе, может быть, в UFC что-то придумают, потому что мне нужен бой до Рамадана. У нас есть январь и февраль, так что посмотрим», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

Напомним, что в декабре-2024 Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей.

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