Евлоев хочет драться до Рамадана: «Я в порядке, чувствую себя отлично»
Мовсар Евлоев хочет подраться до февраля-2025.
«Я в порядке, чувствую себя потрясающе. Все еще жду новостей о следующем бое, но их пока нет.
Пока ничего нет, но на следующей неделе, может быть, в UFC что-то придумают, потому что мне нужен бой до Рамадана. У нас есть январь и февраль, так что посмотрим», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, что в декабре-2024 Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TMZ Sports
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