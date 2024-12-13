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Топурия заявил, что не освободит титул в полулегком весе после подъема в 70 кг: «Хватит праздновать, я никуда не уйду»

Илия Топурия заявил, что не отказывается от титула UFC в полулегком весе.

«Я не освобожу титул. Решение о переходе в другой дивизион принимается исключительно мной.

У меня еще не было никаких переговоров с UFC, так что ничего не решено. Хватит праздновать, я никуда не иду. Я покорил один дивизион − покорю и другой», − написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Тренер Топурии − о переходе в легкий вес: «Илия весит между боями 85 кг, он ненавидит сгонку до 66 кг. Он уйдет в другой дивизион и освободит пояс»

Кормье − о словах Топурии про уход из спорта: «Когда нокаутируешь Холлоуэя и Волкановски, может появиться усталость»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Илии Топурии
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