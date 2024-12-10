Евлоев призвал дать ему бой в феврале-2025: «Дана и UFC, не время отдыхать»

Мовсар Евлоев заявил о желании подраться в феврале-2025.

«Я готов к бою в феврале. Дана, UFC, погнали! Не время отдыхать», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

В 2024 году Евлоев провел два боя, победив в январе Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга в декабре.

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?