Стерлинг хочет драться с Топурией: «У меня отличный стиль, чтобы нейтрализовать его давление»
«У меня есть отличный стиль, чтобы нейтрализовать его давление. Ребят, почти все эти парни дрались с ним в стойке. Я так не делаю.
Я ищу возможность для тейкдауна и делаю из боя грэпплинг-схватку. Моя цель – победа. У меня нет цели отправить свою голову в другое измерение.
Круто, что люди вообще заговорили об этом бое, это было бы сумасшествием по многим причинам. Но сейчас у меня есть сложный соперник», – сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, который на UFC 310 подерется с Мовсаром Евлоевым.
Стерлинг – о нежелании Двалишвили защищать пояс против Умара: «Совершенно другой стиль. Мераб бы предпочел лучше подготовиться, как это делают чемпионы»
Умар ответил Стерлингу, считающему, что Двалишвили нужно больше времени на подготовку к их бою: «Дешевое оправдание»
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