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Обновленные рейтинги UFC: Евлоев − четвертый в полулегком весе, Рахмонов − второй в полусреднем

Мовсар Евлоев улучшил положение в полулегком весе после турнира UFC 310.

По итогам турнира UFC 310 были обновлены рейтинги промоушена. Победивший Алджамейна Стерлинга Мовсар Евлоев поднялся с пятого места на четвертое в полулегком дивизионе.

Шавкат Рахмонов благодаря победе над Иэном Гэрри занял вторую строчку в полусреднем весе, обойдя Камару Усмана.

Евлоев призвал дать ему бой в феврале-2025: «Дана и UFC, не время отдыхать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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logoМовсар Евлоев
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