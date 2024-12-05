Стерлинг − о Евлоеве: «Думаю, Уайт его не любит даже больше, чем меня. Даже я оформил пару финишей»
Алджамейн Стерлинг высказался о положении Мовсара Евлоева в UFC.
«Не считаю Мовсара скучным. Да, Дана раскритиковал его бой с Арнольдом Алленом, большинство людей наверняка с этим согласятся.
Думаю, у Даны есть неприязнь к Мовсару. Возможно, он не любит его больше, чем меня. У него восемь побед и ни одного финиша.
У меня хотя бы пара финишей есть, особо в начале карьеры, когда конкуренция не была такой жесткой», − сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг.
10 срывов боев за пять лет. Непобежденный Евлоев так и не доберется до титульника UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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