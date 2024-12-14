Шон О’Мэлли: «Хочу, чтобы Мераб выиграл Умара, потому что мне нужен пояс и реванш»

Шон О’Мэлли хочет победы Двалишвили в бою с Нурмагомедовым.

«Ощущение, что поединок Мераба против Умара никто не ожидал. Нурмагомедов собирался драться в декабре, Двалишвили хотел бой в марте. Я думал, что могу подраться с Умаром в апреле.

Я хочу, чтобы Мераб выиграл, потому что мне нужен пояс и реванш. Это то, чего я хочу. Но если победит Умар, то у нас тоже будет большой бой», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалившили на UFC 311 в ночь на 19 января.

О’Мэлли – о потасовке Двалишвили с болельщиком: «Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах»

Шон О’Мэлли хочет провести реванш с Мерабом Двалишвили в апреле 2025 года