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Мераб спародировал фото команды Хабиба в джакузи: «Спасибо Умару за снимок»

Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг спародировали фото команды Хабиба в джакузи.

«Спасибо кузену Хабиба за снимок. Между нами все в порядке до боя. Увидимся 19 января. Погнали, черт возьми!» − подписал фото чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, к которому он прифотошопил Умара Нурмагомедова.

Мераб Двалишвили: «Умар получит пощечину после боя. Даже если мне придется полететь в Дагестан»

Истерика Мераба – поведение античемпиона

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
logoМераб Двалишвили
logoХабиб Нурмагомедов
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logoАлджамейн Стерлинг
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logoУмар Нурмагомедов
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