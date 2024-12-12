Мераб спародировал фото команды Хабиба в джакузи: «Спасибо Умару за снимок»
Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг спародировали фото команды Хабиба в джакузи.
«Спасибо кузену Хабиба за снимок. Между нами все в порядке до боя. Увидимся 19 января. Погнали, черт возьми!» − подписал фото чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, к которому он прифотошопил Умара Нурмагомедова.
Мераб Двалишвили: «Умар получит пощечину после боя. Даже если мне придется полететь в Дагестан»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
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