Мераб спародировал фото команды Хабиба в джакузи: «Спасибо Умару за снимок»

Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг спародировали фото команды Хабиба в джакузи.

«Спасибо кузену Хабиба за снимок. Между нами все в порядке до боя. Увидимся 19 января. Погнали, черт возьми!» − подписал фото чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили , к которому он прифотошопил Умара Нурмагомедова .

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