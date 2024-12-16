Корешков – о травме Токова перед боем против Шлеменко: «Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем, но никому не рассказывал»

Андрей Корешков призвал Анатолия Токова не оправдываться за поражение травмой.

«Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем. У него очень много травм, о которых он не рассказывал и не расскажет. Просто он мужчина. Толя тоже пытался поступить по-мужски, если реально заболел. Но у него был выбор, мог сняться с боя, если плохо себя чувствовал.

С турнира ACA тоже послетало много бойцов. Они же не постеснялись. И у Токова был такой выбор. Не вижу смысла оправдываться за поражение», – считает боец MMA Андрей Корешков .

Шлеменко рассмеялся, узнав, что Токов хочет реванш: «Что, понял теперь, зачем ему нужны эти реванши?! А мне зачем? Теперь пусть даст мне больше денег, тогда поговорим»

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