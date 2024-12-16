  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Корешков – о травме Токова перед боем против Шлеменко: «Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем, но никому не рассказывал»
1

Корешков – о травме Токова перед боем против Шлеменко: «Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем, но никому не рассказывал»

Андрей Корешков призвал Анатолия Токова не оправдываться за поражение травмой.

«Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем. У него очень много травм, о которых он не рассказывал и не расскажет. Просто он мужчина. Толя тоже пытался поступить по-мужски, если реально заболел. Но у него был выбор, мог сняться с боя, если плохо себя чувствовал.

С турнира ACA тоже послетало много бойцов. Они же не постеснялись. И у Токова был такой выбор. Не вижу смысла оправдываться за поражение», – считает боец MMA Андрей Корешков.

Шлеменко рассмеялся, узнав, что Токов хочет реванш: «Что, понял теперь, зачем ему нужны эти реванши?! А мне зачем? Теперь пусть даст мне больше денег, тогда поговорим»

Александр Шлеменко: «Удивляет, как один судья мог увидеть победу Токова»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoАндрей Корешков
logoАнатолий Токов
logoАлександр Шлеменко
logoMMA
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым
1вчера, 08:53
Александр Шлеменко обратился к Емельяненко: «Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту»
16вчера, 08:42
Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21
2414 декабря, 18:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес мира. Но я буду болеть за Фьюри, потому что его отец дал ему мое имя»
14 минут назад
Александр Усик: «Боги решили, что я одолею Фьюри решением судей. Если смогу его нокаутировать, то сделаю это»
327 минут назад
Хабиб – о Белале: «Я не тренирую его, а просто помогаю»
149 минут назад
Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»
1сегодня, 07:24
АСА 182: Ибрагимов победил Одилова и другие бои
9вчера, 19:22
Шлеменко хочет взять реванш у американца Ханниката: «Знаю, почему тогда проиграл»
9вчера, 18:09
Фьюри – о возможном возвращении Кличко: «Это из-за денег. Владимир, наверное, уже много потратил»
5вчера, 17:03
Представитель Емельяненко: «Федор перенес операцию на плече. Возможно, что он больше не будет драться»
9вчера, 15:34
Шлеменко рассмеялся, узнав, что Токов хочет реванш: «Что, понял теперь, зачем ему нужны эти реванши?! А мне зачем? Теперь пусть даст мне больше денег, тогда поговорим»
8вчера, 14:30
Каб Суонсон готов к бою с Корейским Супербоем: «Знаю, что фанаты были бы в восторге от этого поединка»
12вчера, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем