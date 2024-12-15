Александр Шлеменко: «Федор Емельяненко со своей командой развернулся ко мне одним местом»

Александр Шлеменко высказался о Федоре Емельяненко после боя с Анатолием Токовым.

«Если захотеть, можно присмотреться к первому раунду и отдать Токову. Конечно, дрогнуло, когда один из судей отдал ему победу.

Я был уверен, что если не выиграю досрочно, то проиграю по очкам. Потому что это Союз ММА. К кому ближе Союз ММА – к Федору Емельяненко или к Александру Шлеменко ? Ко мне, к сожалению, Федор со своей командой развернулся одним местом, хотя я не знаю за что. За то, что тоже выступаю и отстаиваю честь детей?» – сказал Александр Шлеменко.

Шлеменко победил Токова раздельным решением судей на RCC 21.

Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым