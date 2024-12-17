Колби объяснил проигрыш Бакли: «Меня даже не было в зале, я помогал Трампу выиграть выборы»

Колби Ковингтон заявил, что не готовился к бою с Хоакином Бакли.

«У меня не было полноценного тренировочного лагеря. Я был занят на предвыборной кампании Трампа , ну вы поняли, готовил его.

Меня даже не было в тренировочном зале, я встал с дивана за две с половиной недели до боя. Это тяжелый итог, но что есть, то есть.

Не нужно вешать голову, это уже случилось. Сосредоточусь на том, чтобы стать лучше, а не думать о прошлом», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон , проигравший Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.

Бой Хоакина Бакли и Колби Ковингтона был анонсирован 16 ноября − за месяц до турнира UFC on ESPN 63 и спустя 11 дней после президентских выборов в США.

Ковингтон – о поражении Бакли: «Думаю, что счет был равным. Бакли начал дышать ртом, я начал его ловить. Но врачи остановили бой»

Уайт – об остановке боя Ковингтон – Бакли: «Это сильное рассечение, но в Вегасе такие бои не останавливают»