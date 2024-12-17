Белал − о проигрыше Колби: «У него будет куча отмазок, но он просто отстой»

Белал Мухаммад высмеял поражение Колби Ковингтона.

«Знаю, что у него будет куча отмазок, но он просто отстой», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Напомним, что Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом, впервые в карьере проиграв второй бой подряд.

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