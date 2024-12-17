Белал − о проигрыше Колби: «У него будет куча отмазок, но он просто отстой»
Белал Мухаммад высмеял поражение Колби Ковингтона.
«Знаю, что у него будет куча отмазок, но он просто отстой», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Напомним, что Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом, впервые в карьере проиграв второй бой подряд.
Белал предложил следующего соперника для Ковингтона: «Тони Фергюсон»
Белал Мухаммад: «Отстойный Колби – последнее, что мы запомним в этом году»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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