Даниэль Кормье: «Бакли – настоящая проблема в полусреднем весе»
Даниэль Кормье прокомментировал бой Хоакина Бакли против Колби Ковингтона.
«Бакли выглядит очень хорошо. Он настоящая проблема в полусреднем весе», – написал Даниэль Кормье.
Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Даниэля Кормье
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем