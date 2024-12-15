Даниэль Кормье: «Бакли – настоящая проблема в полусреднем весе»

Даниэль Кормье прокомментировал бой Хоакина Бакли против Колби Ковингтона.

«Бакли выглядит очень хорошо. Он настоящая проблема в полусреднем весе», – написал Даниэль Кормье .

Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.

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