Ковингтон – о поражении Бакли: «Думаю, что счет был равным. Бакли начал дышать ртом, я начал его ловить. Но врачи остановили бой»
«Вернемся сильнее, чем когда-либо. Для меня это только начало. Этим вечером я был не в лучшем состоянии. Я принял бой, но сделал это для компании, которая изменила мою жизнь. Знаю, что во мне еще много сил – лучшее впереди. Я просто разогрелся в этом бою.
Думаю, что счет был равным. Бакли начал дышать ртом. Я начал ловить его, но, к сожалению, врачи остановили поединок. Даже Дана Уайт вышел и сказал: «Если бы мы дрались в Лас-Вегасе, то такой бой не остановили бы». Я вынес его самые трудные удары – они ничего мне не сделали», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.
Напомним, Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом в главном событии UFC on ESPN 63. Врачи остановили бой в третьем раунде из-за сечки у Колби.
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